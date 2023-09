«No deixem mai de ser persones que transmeten festa i que Maó no deixi mai de ser un poble festiu!», ha manifestat aquest divendres el prevere Bosco Faner a l’homilia de la Missa de Caixers de les festes de la Mare de Déu de Gràcia.

El vicari general de la Diòcesi ha presidit aquesta celebració litúrgica aquest Dia de Gràcia al matí, atès que el bisbe Gerard Villalonga aquesta setmana és al Vaticà, on participa a un curs de formació per als nous pastors que han estat ordenats el 2023.

El clergat de Maó, encapçalat per l’arxiprest, Joan Tutzó; i els rectors de les parròquies, Joan Miquel Sastre i Llorenç Sales, juntament amb la resta de preveres i diaques, han participat en l’acte central del contingut religiós de la festa popular maonesa.

El so del tambor i el fabiol han ressonat, juntament amb l’orgue de Santa Maria, en una Eucaristia d’acció de gràcies i de record, també, per les persones que ens han deixat aquest últim any. La imatge de la patrona de Maó ha presidit la missa i, en finalitzar, entre aplaudiments, ha estat retornada a l’ermita-santuari.

Bosco Faner ha reflexionat en veu alta sobre aquesta festa, que uneix tots els aspectes i continguts: història, tradició cristiana, devoció, esclat de bulla als jaleos, gastronomia menorquina i convidats amb les portes obertes als familiars i les colles d’amics. Ha destacat el capellà poeta Faner que la raó de la celebració de la festivitat litúrgica de la patrona de Maó «tal com la coneixem i la vivim, no seria possible sense l’experiència d’un poble que ha cuidat i madurat la seva fe i els seus nobles costums, cuidant, visitant i pregant a l’ermita de la Mare de Déu de Gràcia».

Plena de Gràcia a Maó

El vicari general s'ha fixat en «Maria, la dona plena de Gràcia, la única dona que Menorca li dedica les seves festes». Ha subratllat que «l’invocam com a plena de Gràcia a Maó des de fa cinc segles. Nosaltres, maonesos i visitants, imitant Maria, serem també grans si reconeixem la nostra petitesa, la nostra necessitat d’obrir-nos als altres i a Déu».

En segon lloc, ha dit que «nosaltres hem rebut el do de la gràcia de Déu, i és per això que un cristià que no viu obert a la festa no és cristià. Els cristians som cridats a fer festa i ajudar al fet que els altres en facin». Bosco Faner ha agraït «a molts que col·laboren perquè sigui realment una gran festa de la Mare de Déu de Gràcia a Maó: l’Ajuntament, l’Església, els caixers, els qui tenen i cuiden cavalls, els músics, la Creu Roja, la Policia Local, els qui visiten cordialment malalts i persones grans aquests dies... Molts! Fer festa és senyal de la gràcia que a tots ens ha concedit Déu».

«El cristianisme no es distingeix tan sols pels seus dogmes o per la seva moral, es distingeix perquè creu en la realitat de la gràcia, perquè creu en la festa a la qual, com diu el papa Francesc, tots, tots, tocs, hi estem cridats», ha proclamat el vicari general.

Bosco Faner ha dit també, a l’homilia, que «estimant, fent festa, Déu ens atreu cap a Ell i ens fa capaços de respondre amb la nostra vida de gràcia al seu amor. Celebrantavui la festa de la Mare de Déu de Gràcia, que no ens interessi tant demanar béns materials com agrair el do de comprendre i viure que també la nostra vida és gràcia, és festa».

«Una festa que, a partir de les nostres festes familiars i populars, ens convida a degustar la gran festa que Déu ens promet al cel. Una festa plena i eterna», ha conclòs el vicari general.