Les assistències sanitàries s'han reduït a la meitat respecte a 2022. Segons ha informat la Creu Roja, aquest divendres (fins al final del jaleo) ha realitzat dotze assistències (l'any 2022 en van ser 30 fins la mateixa hora), totes per causes lleus, i s'han efectuat quatre trasllats per precaució. Un d'ells ha obligat a aturar la volta de les canyes per realitzar l'evacuació en ambulància per la Plaça Constitució.

D'altra banda, a primera hora del matí, els serveis mèdics han hagut d'atendre una persona gran que ha caigut de l'escenari preparat per a la gent gran, i que també ha hagut de ser traslladada a un centre sanitari sense que, en principi, la lesió revestís gravetat. El part d'incidències de la jornada anterior, el Dissabte de Gràcia, s'ha saldat amb 21 assistències i tres trasllats, totes elles per causes no greus.