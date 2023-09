Passades les 17 hores del capvespre, la qualcada s'ha acomiadat de la plaça després del segon i darrer Jaleo de les festes. Ha estat el moment de culminar la celebració, amb el Volem Vi i la samba. La multitud, preparada des de ben prest i mentalitzada per al gran repte de la jornada, s’ajuntava davant la balconada de les Cases Consistorials sense deixar una escletxa.

Mentre molts de joves es trobaven davant la seva primera oportunitat d’aconseguir una bota, n’hi havia de molts altres que cercaven aquella que faltava per continuar completant una col·lecció que s’amplia any rere any.

El regidor de Festes, José Manuel García, demanava més música a la Banda de Maó i una major força a l’hora de cantar el ‘Volem Vi’ a tots aquells congregats davant l’Ajuntament. Amb unes ganes més que palpables en l’ambient, el regidor es disposava a llançar la primera de les dues-centes cinquanta botes preparades per a l’ocasió.

Una vegada donat el tret de sortida, els xocs entre aquells que s’organitzaven en torres era la tònica habitual. I és que qualsevol estratègia era vàlida. Fins i tot, alguns valents s’atrevien a posar-se de peus sobre les espatlles del company, mentre altres amics els aguantaven.

Moment de la samba

Després d’acabar de repartir totes les botes disponibles, va ser torn per a la samba.Les primeres notes de la Banda, que començava interpretant la cançó «Princesas» de Pereza, van fer esclatar a tota la gent reunida a la plaça Conquesta. L’entusiasme i les ganes de ballar van agitar la plaça sencera, que va gaudir d’una samba d’allò més amenitzada. Com no podia ser d’una altra forma, al voltant de les 18 hores, l’«Es Mahón» i «Un senyor damunt un ruc» han tancat la gran festa.