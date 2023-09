Cala en Porter ja es prepara per la seva setmana de festes, que culminaran amb el jaleo del proper cap de setmana, en el qual hi participaran 30 cavalls.

Els actes comencen aquest dissabte, amb el pregó, a càrrec de Paul Anthony Swanell i Paul Leonard Searle, naturals del Regne Unit i veïns de Cala en Porter des de l'any 2012, coneguts pel Bar Oliver's i el restaurant Brasserie 2 Pablos. A més, es rendeix homenatge al Bar Rústic, a càrrec de Joan Coll Humbert i Claudio Vidal Humbert, que sempre col·laboren en l'organització de les festes i ajuden en tot el que poden als veïns de Cala en Porter i que acaba amb el sopar de veïns.

Aquest diumenge hi haurà l'actuació de 'Line Dance' a les 19.30 h, i el dijous 14 de setembre, a les 19 h, es celebrarà la festa Holi, una festa plena de colors on gaudiran tant els més petits com els més grans.

El divendres 15 de setembre es duran a terme els tradicionals partits de futbol. Destaca el 13è campionat de futbol Espanya-Anglaterra, que tindrà lloc al camp de futbol 7, a les 18.30 h.

Els plats forts es reserven pel cap de setmana. El dissabte 16, a les 11 h, els més petits competiran per veure qui fa el millor castell d'arena en l'habitual competició de castells d'arena. A les 17 h, els gegants i capgrossos ballaran al ritme de la banda Idò Si. Després, a les 18 h, sortirà la qualcada, amb l'entrega de la bandera al caixer fadrí i la incorporació del caixer president, per després gaudir del jaleo a la platja de Cala en Porter, a partir de les 19.30 h. Per acabar, hi haurà una revetlla a la plaça Gran amb Ritmo Menorca, a partir de les 24 h.

Finalment, el diumenge 17, Cala en Porter acomiadarà les seves festes amb l'acostumada xocolatada a la plaça gran (9.30 h), la missa de caixers a l'edifici municipal (11.30 h), el Jaleo a la plaça de l'Església, al costat del Bar Pons (12:15 h), festa de l'espuma a la Plaça Gran (18.30 h), actuació de Wanderlust Menorca a la Plaça Gran (20 h) i, finalment, un fi de festes espectacular amb focs artificials a la plaça de l'Església (22.30 h).