El port de Maó ha estat un any més l’escenari perfecte per al final de les festes de la Mare de Déu de Gràcia, amb l’organització al Moll de Llevant d’un vespre de mercats i un ampli i divers ventall d’actuacions musicals, adreçades als més petits i també a les persones de més edat, creant-se un gran ambient

Els gegants de Maó, en Tomeu i na Guida, i els gegantons homònims, acompanyats dels membres de la Banda de Música de la ciutat, han estat els encarregats de traslladar l’ambient festiu dels darrers dies des del pla de la Parròquia fins a la zona portuària, on fins a prop de la mitjanit es celebren diferents actuacions musicals al Moll de Llevant.

La davallada de la parella de gegants i de gegantons amb els músics pel carrer Portal de Mar i la costa de ses Voltes ha estat seguida per centenars de persones, entre petits i grans, que no han volgut perdre els darrers balls geganters de les festes de Gràcia d’enguany. Han estat cinquanta minuts d’alegre passejada en què la formació musical va oferir diferents peces del seu repertori més festiu, fins arribar a l’aparcament davant l’edifici de l’Agència Tributària, on gegants i gegantons han tornat a oferir els seus balls.

Actuacions

La programació contempla a la zona d’Autoritat Portuària a les 20 hores una actuació infantil amenitzada pel grup Pinyeta Pinyol i tres hores després el final de festes amb K de Kumba. Tres de les actuacions festives tenen com a escenari el Parc Rochina, amb la interpretació de la Coral i Rondalla del Club de Jubilats de Vassallo i també del grup Los Veteranos, amb el posterior concert de música menorquina amb Eva Pons Trio.

El rock jove té la seva presència amb un concert a càrrec dels grups La Huella, Xafogor i Es Xubecs en un altre escenari, concretament a la zona de l’antiga Capitania Marítima.

L’extensa xarxa d’actuacions musicals prossegueix amb l’actuació del saxofonista Marc Bosch; l’actució del grup The Rebels a la zona de la Sirenita Mô, mentre que la cantant Ara Martí interpreta el seu repertori a la zona del Club Marítim.