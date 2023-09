La ciutat submergida és caminar per carrers que coneixem, o estem descobrint, amb una visió diferent, submergint-nos en els records d’una altra persona, combinant el so dels auriculars com si fos un podcast i l’espai que ens envolta.

Aquest passeig cultural anomenat «Maó_Ciutat submergida» es realitzarà en grups de 15 persones els divendres 22 i 29 de setembre a les 18.30 i a les 20 hores, i els dissabtes 23 i 30 a les 12 del migdia, des del Teatre Principal. La durada és de 60 o 70 minuts i les entrades a 5 euros, es reserven al correu taquilla@teatremao.com. El recorregut, en català, no es recomana a persones amb mobilitat reduïda.