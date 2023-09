Una novedad llamativa de este año para los residentes en la Isla es la posibilidad de hospedar en su propia casa a una o más personas que asistan al festival y busquen alojamiento gratuito. A cambio de alojar a un yogui durante tres noches el festival ofrece una entrada completa, valorada en 250 euros, que permite asistir a unas 30 horas de clases prácticas y teóricas además de a la performance de Rekha Tandom y los conciertos de Ulises Pistolo en Es Claustre y Aikau en el Bar Nou, entre otros.

Los huéspedes deben venir de fuera de Menorca y asumir que compartirán un espacio que no es un alojamiento turístico sino una casa particular y por eso The Yoga Gallery pide una actitud abierta, activa y agradecida.