Anar d’excursió per l’Illa pot ser molt més que una activitat física si tenim certs coneixements de geologia, flora i fauna. El curs de formació ambiental per a excursionistes que ofereix el GOB Menorca amb inici a l’octubre dona una visió general dels valors naturals del paisatge menorquí, en deu hores de classes teòriques i quatre excursions de mig dia.

Des de l’associació ecologista, Tòfol Mascaró, biòleg que imparteix el curs de places limitades, explica que, per una banda, a les sessions teòriques es tracten temes de geologia, flora, amb especial atenció als bolets, i fauna, així com recomanacions generals per ser respectuosos amb l’entorn natural que es visita.

D’altra banda, les excursions dels dissabtes matí no tenen definit encara l’itinerari en concret perquè s’escullen a darrera hora en funció del grup d’alumnes i de la meteorologia prevista però seran a les quatre zones de l’Illa d’origen geològic divers que es reconeixen pel color predominant de les roques: la Menorca blanca, vermella, gris i negra.

Objectius

Mascaró apunta que la finalitat del curs, que es dirigeix a excursionistes, monitors de temps lliure, guies turístics, estudiants, docents i qualsevol persona interessada, és aprendre a mirar la natura que ens envolta i donar eines per si es vol cercar més informació de temes específics.

D’altra banda, a la formació es recorden algunes recomanacions perquè l’activitat dels excursionistes sigui respectuosa amb l’entorn que es visita. Aquestes serien: intentar no sortir dels camins; no trepitjar les dunes; evitar possibles erosions, sobretot amb derrapades en bicicleta; que no es noti que hem passat, és a dir, no agafar flors, animals o pedres i, molt important, evitar qualsevol tipus de residu encara que sigui orgànic.

A més el curs, que es realitza entre el 20 d’octubre i l’11 de novembre, s’adapta a les peculiaritats de la tardor a Menorca. La visió d’aquesta estació amb arbres de fulles amarronades que cauen és una imatge del centre d’Europa, però al mediterrani, com detalla el biòleg, la tardor és com una primavera d’hivern perquè les plantes precisament reviscolen després de l’estiu que és l’època més dura per sobreviure-hi. Així a l’Illa, amb molts ullastres, pins i alzines de fulla perenne, no veiem els boscos de tardor d’altres climes i sí prats i boscos verds per les pluges de setembre i octubre.

Aquest curs, ara actualitzat, va sorgir fa més de deu anys per la demanda de guies turístics sobre continguts del Camí de Cavalls (GR 223), quan es va aconseguir que fos d’us públic, després de moltes campanyes ciutadanes.