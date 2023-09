Una targeta postal amb una foto de la Terra feta des de la Lluna, un sobre amb mata-segells de 1953 de l’illa de Guam a l’oceà Pacífic o el primer segell de Correus dedicat a Menorca, amb la taula de Torralba, el 1995, són només alguns dels petits grans tresors de col·leccionista, que el Grup filatèlic i numismàtic de l’Ateneu de Maó mostra a una exposició dedicada a Mascaró Pasarius fins al 29 de setembre a la sala del Claustre del Carme de Maó.

Va ser precisament el monument talaiòtic de la taula de Torralba el que va inspirar a Josep Mascaró Pasarius (Alaior, 1923 - Palma, 1996) quan tenia només vuit o deu anys a interessar-se per la prehistòria de Menorca, segons explicà ell mateix a una entrevista a la revista Ull de Sol d’Alaior, el 1996. El mateix any rebia la Medalla d’Or de les Illes Balears, era proclamat fill il·lustre del seu poble natal, i era protagonista d’una altra desena de reconeixements i homenatges abans de morir.

L’exposició, dedicada a Mascaró Pasarius, inaugurada aquest divendres | Gemma Andreu

A la fabulosa mostra Exfilmô ‘23, que mereix una visita sense presses, els organitzadors i propietaris de les col·leccions presenten peces originals com el cartell i el mata-segells creats per la XII Exposició filatèlica del ja desaparegut grup filatèlic i numismàtic del centre cultural d’Alaior, el 2005, també dedicada llavors a Mascaró Pasarius, com il·lustre arqueòleg i cartògraf alaiorenc.

El grup filatèlic de l’Ateneu de Maó, amb apassionats col·leccionistes prepara cada any amb molta feina una exposició i la d’enguany recull també altres col·leccions. Es poden contemplar quadres del pintor maonès Antonio Moyano, amb temàtica talaiòtica dedicada a Mascaró Pasarius; fotografies del grup fotogràfic de l’Ateneu; caricatures de persones maoneses de Toni Orfila; mobles antics en miniatura de l’ebenista Carlos Carreras; càmeres fotogràfiques dels segles XIX i XX; bastons d’estils diversos –alguns eròtics, altres maçònics– i una fantàstica col·lecció de joguines publicitàries de Xavier Monclús.

Centenari

L'ingent treball sobre arqueologia, història, cartografia, toponímia, edició de llibres, periodisme i altres àrees amb temàtica balear de Mascaró Pasarius ha servit de base per a innumerables estudis posteriors. Entitats culturals d’Alaior, Ciutadella i Maó, les poblacions més relacionades amb la seva vida i activitat, així com les filles de l’arqueòleg recorden la seva figura durant aquest 2023, centenari del seu naixement, amb diverses activitats. El web mascaropasarius.cat és un bon resum. També s'han adherit a l’homenatge el Consell de Menorca, la publicació «El Iris» i el diari «Menorca».