Fotogalería

Dia de Sant Nicolau as Mercadal, que comença al poble amb diana, qualcada i el lliurament de banderes, per emprendre a continuació la pujada al Toro, on es fa la missa de caixers i el jaleo. Després al capvespre es torna a la població, on es fan els últims actes de la celebració, com el darrer toc de fabiol i la revetlla.