Aina Cacho, Sergi Enrich i Íker Lluch, alumnes de sisè de primària del CEIP Àngel Ruiz i Pablo des Castell s’han proclamat aquest diumenge 17, Campions d’Espanya del Torneig de Robòtica celebrat a la Seu d’Urgell, Lleida, amb vint equips competint a la seva categoria. El director del centre i mestre de robòtica, Vicent Marí, junt amb el tutor i també mestre de robòtica David Cerrato, han participat com a entrenadors a la final nacional de l’olimpíada de robòtica mundial o World Robot Olympiad (WRO), d’on han tornat tots molt contents i satisfets.

A les proves de dissabte i diumenge amb equips d’arreu l’Estat i també d’Andorra, la competició s’organitzà per categories corresponents als cursos escolars i consistia a resoldre un repte que es va plantejar fa mesos amb un robot de disseny i fabricació propis. En aquest cas la prova de categoria Robobasic per alumnes que l’any passat eren a cinquè, consistia a traginar mercaderies sobre un circuit que representava a una taula un mercat flotant com els del sud-est asiàtic.

Aina, Sergi i Íker van arribar a la final d’Espanya amb el seu robot que és una mena de grua amb rodes i amb una gran pinça per agafar objectes. El van fabricar ells mateixos amb peces Lego de diversos colors i el van programar amb llenguatge de programació Scratch, que els hi permet enviar-li ordres per Bluetooth perquè agafi, traslladi i deixi objectes, que era el repte a assolir. A la competició es té en compte l’eficàcia dels diversos robots presentats al mateix repte i també la velocitat, és a dir, són proves contra rellotge.

Sergi, Aina i Íker amb el robot de la seva creació, guanyador a la competició estatal.

L’equip del CEIP Àngel Ruiz i Pablo des Castell va guanyar la final insular a finals del curs passat, quan aquests alumnes eren estudiants de cinquè, i ara, just han començat sisè han participat i guanyat la final d’Espanya. Ahir dilluns van fer una presentació a l’escola i es va viure un gran ambient de celebració.

Classes de robòtica

Marí, director del CEIP Ruiz i Pablo explica que els alumnes des dels tres anys tenen taller de robòtica que permet treballar criteris de ciències naturals, temes de tecnologia i màquines, així com pensament computacional, dins matemàtiques i també competències digitals. Van començar fa quatre o cinc cursos gràcies a l’esforç econòmic de les famílies. La competició, diu, dona sentit a les tasques de l’escola.