Sant Lluís viurà aquest cap de setmana la festa de Santa Tecla, amb el protagonisme del 25è aniversari de la gegantona na Tecla i la celebració d’alguns actes que durant les festes patronals de Sant Lluís no es van poder dur a terme a causa de les pluges i el mal temps.

La celebració dels 25 anys de na Tecla comptarà amb la participació dels gegants del poble, en Lluís i na Maria, a més dels padrins de na Tecla, en aquest cas els gegants de Llucmaçanes, en Quicus i na Quica. Així, el dissabte a les 19 hores, na Tecla encapçalarà la comitiva que des de l’entrada al poble, concretament des del Molí de Dalt, farà un petit recorregut fins al pla de sa Creu per convidar als fillets i filletes del poble, i també als vesins en general, a la festa d’aniversari que es celebrarà a la plaça situada davant l’església parroquial. A la trobada festiva, els fillets i filletes han d’anar vestits amb un baverall i també han d’obsequiar-la amb tants dibuixos d’ella com assistents hi hagi a la festa, a més de menjar un pastís i desitjar-la molts anys.

A les 20.30 hores, a la plaça es celebrarà un acte musical amb l’actuació del DJ Ignasi Catchot, de Tramuntana Ràdio, i una hora i mitja després es celebrarà la darrera revetlla de festes amb el DJ Chicha, que es perllongarà fins al tancament del quiosc de begudes La Rata.

Ensoldemà diumenge, a partir de les 12 hores es celebrarà el tradicional concurs de paelles al Circuit Natural, al costat de la zona esportiva, al qual s’han inscrit més de 200 persones. La competició gastronòmica estarà amenitzada per la Jukebox Band.

Cada any

La Colla Gegantera de Sant Lluís té la intenció de celebrar cada any la festa de Santa Tecla, encara que de moment no s’ha concretat la seva programació. La festa que es celebrarà aquest cap de setmana serà una mena de prova per veure quina és l’acceptació de la iniciativa, segons informa el president de la colla, Víctor Pons. No obstant açò, Pons avança que es podria enfocar com al punt final del període festiu estival amb la dormida dels gegants i el seu comiat fins al pròxim any.

A principis del segle XX, la festa de Santa Tecla se celebrava amb l’organització d’actes populars a càrrec d’un grup de vesins del poble, fins que a principis de la dècada de 1980 l’Ajuntament de Sant Lluís la va recuperar per celebrar els jaleos de cavalls del municipi i d’ases només els anys en què la festa de Sant Lluïset no se celebrava per coincidir amb les festes de la Mare de Déu de Gràcia.