La catorzena edició de la Mostra de Cuina Menorquina, la qual arranca aquest divendres i s’estendrà fins al pròxim diumenge 8 d’octubre, va quedar inaugurada aquest dijous de manera oficial a l’acte de presentació celebrat al Convent de Sant Diego.

Enguany, un total de 37 restaurants oferiran les seves propostes a un públic que podrà triar des de menús de mostra amb un preu molt econòmic, que no passa dels 20 euros per persona, fins a menús gastronòmics exclusius que ronden els 110 euros per persona.

Tal com explica el president de Restauració Menorca i, per tant, un dels organitzadors de l’esdeveniment, José Bosch, el menú de mostra seria d’un estil «més tradicional i clàssic»: un primer, un segon i unes postres.

Per una altra banda, hi hauria el menú gastronòmic, el qual el seu format és totalment lliure: «hi ha opcions de menús llargs de 5 o 6 plats, altres que tenen un primer, un segon i un tercer... El format i el preu són de lliure elecció de cada restaurant», especifica.

Autoritats i organitzadors de la Mostra, aquest dijous a Alaior | Josep Bagur Gomila

Per a tots els gusts

I és que en els seus orígens, a la Mostra de Cuina Menorquina només existia el format popular, és a dir, el que es coneix com a menú mostra.

Així i tot, el mateix José Bosch reconeix que l’esdeveniment va fer «un salt qualitatiu» en el seu moment amb la incorporació del menú gastronòmic, una opció que s’ajusta a restaurants que ofereixen propostes més sofisticades per al consumidor.

«Al final, anam cap a un turisme millor. El turista cerca autenticitat. Per tant, un dels objectius de la Mostra de Cuina Menorquina és que la nostra cuina estigui cada vegada més present a les cartes dels nostres restaurants. A poc a poc ho estem aconseguint», comenta Bosch.

Per arribar a assolir aquest objectiu, la cuina menorquina «no es pot tancar» en si mateixa i s’ha d’obrir a la resta del món, abraçant «diferents interpretacions» amb els productes de sempre. «Hi ha xefs que fan combinacions amb tècniques molt innovadores, gent que aplica el producte menorquí amb alguna tècnica oriental», apunta el president de Restauració Menorca, afirmant que a la Mostra es dona «aquest toc de cuina més innovadora als plats de sempre».

Desestacionalització

El fet de celebrar la Mostra al mes d’octubre és un al·licient per al sector de l’hostaleria.

«Començam tard per a agafar més dies d’octubre. Això vol dir que servim per a desestacionalitzar i així ampliar la temporada de tots aquests establiments», recalca José Bosch, a la vegada que recorda que el restaurador té un «major control» de la situació.

I és que a l’esdeveniment, el client ha de reservar amb antelació perquè el professional hostaler pugui fer feina amb una llista tancada.