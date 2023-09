La vuitena edició del Premi Cooperació ja té ja un nou guanyador. Els membres del Jurat han acordat reconéixer la tasca del Club Vidalba, una entitat sense ànim de lucre que es va constituir el 1977 per un grup de familiars i voluntaris amb l´objectiu d´organitzar activitats esportives i de temps d'oci destinades a aquells joves amb capacitats diferents per tal de fer de l'esport una eina de normalització i integració. Amb aquesta distinció, Cope Menorca, amb la col·laboració de CaixaBank, vol donar visibilitat a aquelles entitats o persones que, de forma altruista, treballen per millorar la vida dels col·lectius en risc d'exclusió social.

Des de fa més de 25 anys el Club Vidalba utilitza l'esport per integrar i conscienciar, per sensibilitzar envers la presència d'aquests joves a la societat, organitzant activitats esportives adaptades, activitats de difussió i sensibilització, acollida, acompanyament i assessorament, activitats solidàries i trobades de socis i familiars. Per altra banda, el jurat va considerar fer una menció honorífica a la Pastoral Penitenciària de Menorca, un equip que realitza diferents accions socials per tal d'ajudar als interns del Centre Penitenciari de Sant Lluís. Juntament amb Caritas, es gestiona la unitat dependent, que ofereix un habitatge als interns en tercer grau i als que surten amb un permís, entre altres coses. Enguany, l'acte d'entrega del guardó es farà el divendres 20 d´octubre a les 19.30 hores al Saló de Plens de l’Ajuntament de Sant Lluís.