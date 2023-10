L’Associació de Cafeteries, Bars i Restaurants de PIME Menorca ha presentat de forma conjunta amb l’Associació de Ramaders de Raça Bovina de Menorca les cinquenes Jornades Gastronòmiques de Vedella Vermella Menorquina. Aquestes es duran a terme tant aquest cap de setmana que va del divendres 13 al diumenge 15, com el següent, el qual va del divendres 20 fins al diumenge 22.

I és que, al cap i a la fi, la vedella menorquina és l’espècie autòctona de l’Illa. «És la que està més adaptada al nostre territori i també es molt vividora», descriu la presidenta de l’Associació de Ramaders de Raça Bovina de Menorca, Tonia Ramon.

A diferència d’altres espècies introduïdes a Menorca, com podria ser el cas de la frissona, la vedella vermella sí que té aquesta capacitat d’adaptació que l’ha portada, fins i tot, a ser capaç de «llepar ullastres».

Una carn de qualitat

La mateixa presidenta assegura que diversos estudis independents, com el del Centre d’Investigació i Tecnologia Agroalimentària d’Aragó, han demostrat que la carn de la vedella menorquina es troba molt a prop del nivell de la prestigiosa carn d’angus.

La seva «melositat» i «tendresa» són algunes de les característiques que la fan destacar per damunt d’altres carns de qualitat.

Els assistents a la inauguració van poder tastar el formatge produït amb la llet de vedella vermella menorquina.

Així i tot, l’estat actual d’aquesta espècie encara és una mica delicat. Tot i trobar-se al voltant dels 2.500 exemplars a l’Illa, dels quals 1.300 són reproductors, continua sent considerada una espècie en perill d’extinció. «Encara estem enfora de les 5.000 vaques reproductores per ser considerats fora d’aquesta amenaça», afirma Tonia Ramon.

L’hoteleria s’hi suma

Per tant, les jornades serveixen per reivindicar la importància que té aquesta carn per a la gastronomia menorquina. D’aquesta forma, un total de tretze restaurants participaran a la cinquena edició d’aquest esdeveniment.

A Ciutadella tindríem els establiments Jaume II i Pins 46, a Ferreries, el Mesón Rias Baixas; as Mercadal, l’Hotel Restaurant Jeni, el Molí des Racó, el Mesón Can Jaume i es Tomàtic; a Fornells, sa Fonda; as Migjorn Gran, el Lady Hamilton; a Maó, El Grill, Ándale Tacos y Tragos i 23 Can Avelino; i a Sant Lluís, sa Pedrera des Pujol.

Tots aquells interessats en degustar plats tan especials com que tenen preparats aquests restaurants, poden consultar l’hamburguesa gourmet menorquina o el gelat de llet de vermella menorquina.

ENLLAÇ | Consulta els menús dels restaurants participants a les jornades