No havia passat mai amb aquesta intensitat i, si la problemàtica es perllonga en el temps o es torna a repetir, obligarà a l’Ajuntament de Ciutadella a prendre mesures preventives, tal com ha fet amb altres insectes, com ara el becut vermell, segons informen fonts municipals. La mosca blanca es fa notar aquests dies als carrers de la ciutat de ponent i les molèsties que ocasiona la plaga són compartides pels veïns de Ciutadella. A les places, als passejos i, fins i tot, dins de les cases: n’hi ha pertot arreu.

Tot i la seva menudesa, constitueixen un dels principals enemics del camp de Balears, perquè assolen conreus i ara, també, la ciutat. Amb una mida compresa entre un i dos mil·límetres quan són adultes, les mosques blanques s’han convertit en una de les plagues amb més repercussions sobre els conreus de tomàtiga, cogombre, carabassó i albergínia. També afecten plantes ornamentals i espontànies que es troben als centres urbans, perquè són una plaga polífaga de la família Aleyrodidae que es nodreix de diferents tipus d’aliments. Canvi climàtic La seva més que notable presència aquests dies a diferents localitzacions del centre de Ciutadella s’explica, segons apunten fonts municipals, al canvi climàtic. Tot i l’arribada de la tardor, el bon temps que està fent darrerament està facilitant la reproducció de la plaga, una situació que, afegida a la manca de pluja d’aquestes setmanes, afavoreix l’eclosió dels ous. Amb tot plegat, una combinació de factors que fa proliferar sense descans aquests petits i, a primera vista, inofensius insectes. No comporten un risc per a la salut de les persones, però sí danyen les plantes. Les nimfes, que són les mosques blanques en un estat immadur, xuclen la saba de la planta i deixen taques a les fulles. També segreguen melassa, que afavoreix el creixement del fong Capnodium spp., comunament conegut com a negreta o mascara, que deteriora el fruit i redueix la capacitat fotosintètica i de transpiració de la planta. A més a més, són transmissores de virosis, com el virus de la cullera. Al camp, aquesta plaga es controla amb la presència de flora auxiliar com l’olivarda, que alberga depredadors de la mosca blanca, amb l’alliberament d’enemics naturals o amb insecticides. A la ciutat és una mica més complicat, segons apunten: es pot fer un tractament preventiu durant la primavera o, un cop detectada la plaga, rentar les plantes amb aigua i sabó específic. Així i tot, s’espera que aquesta problemàtica desaparegui amb la pluja que caurà els pròxims dies.