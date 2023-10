El psicòleg infantil Vicenç Arnaiz posa en valor l’exhibició, recordant que actualment «no existeixen espais de joc» com a tals i que les ciutats «s’han de remodelar» per tal que hi torni a haver «espais jugables». Segons l’especialista, exemple d’això seria la ciutat de Bilbao, a la qual els entorns dels centres escolars són per a vianants. «Això convida al fet que els fillets quedin, juguin o allarguin la conversa després de classe», indica. El problema «s’agreuja en les grans ciutats», que a penes «disposen d’espais oberts».