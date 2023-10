La segona edició de la Fira del Formatge va començar a rodar aquest divendres a la plaça Esplanada de Maó generant una gran expectació entre els assistents.

El batle de Maó, Héctor Pons, va ser l’encarregat d’inaugurar un esdeveniment que cada vegada adquireix més importància per als productors locals a causa de la campanya de promoció del formatge amb Denominació d’Origen Protegida (DOP) Mahón-Menorca, suposant «una sortida més» per donar-se a conèixer, ja sigui tant al públic general com als restauradors, els quals poden començar a dissenyar la pròxima temporada amb aquest producte.

Cultura formatgera

Per arrancar la Fira, el grup Soca de Mots va fer les delícies del públic més culte i veterà interpretant durant prop més d’una hora una sèrie de gloses relacionades amb el producte estrella de la fira. Sí, en les seves paraules, «saber fer un formatge de fogassa és un art», els diferents estands repartits per la carpa principal així ho van demostrar a tots aquells interessats en conèixer el característic producte insular.

Mentre que Soca de Mots posava la nota musical, el públic es concentrava a les casetes per començar a tastar els diversos tipus de formatge: d’ovella, com podria ser el de Torre Trencadeta, ecològic elaborat amb vedella vermella menorquina en el cas de Santa Cecília, o altres amb la DOP Mahón Menorca com S’Ullastrar, Binillubet, Sa Cooperativa, Binigafull, Son Tema, Subaida, Quesos Binibeca, Bingarba, Coinga o Biniatzem.

Encara que tots oferien formatge, la proposta de Gelat Rural es desmarcava de la resta. Aquesta productora, establerta a la finca ciutadellenca d’Alputzer Vell, elabora els seus gelats amb «llet fresca» de les seves pròpies vaques, les quals destaquen per ser de raça autòctona. «Tot ho feim a la mateixa finca. Feim gelat i feim formatge amb la llet de les nostres vedelles vermelles», explica Caterina Mingorance, responsable de Gelat Rural.

Mentre que els adults gaudien dels diferents sabors i textures, els més petits s’entretenien amb la parella de «ratetes» que visitaven la fira, la qual duia a terme el seu particular teatre de carrer.

Un munt d’alternatives

A la vegada que es menjava, també resultava necessari remullar la gorga. Tant la caseta de la cervesa Graham Pearce com la del celler de vins Torralba, situades devora de les de Formatges Cas Ferrer de Sa Font i Es Tonedor, començaven a acollir més i més gent a mesura que passava el temps.

Tanmateix, a l’altra banda de l’Esplanada una gran varietat de productors de fora de l’Illa, vestits amb la tradicional barretina en el cas de la Formatgeria Palou de Ripoll (Girona) o amb la txapela, en el de Quesería J. Aranburu d’Idiazabal (Guipúscoa), esperaven amb els braços oberts els consumidors.

El responsable d’aquest darrer, el mateix Jesús Aranburu, posa èmfasi en els socis que formen part de la Ruta Europea del Formatge i que Menorca allotja en la seva fira. «Els formatgers de la península venim per donar un altre aire a la fira. Pensam que només hi ha formatge Mahón-Menorca, però també hi ha l’Idiazabal, Casar de Cáceres... Són productes que potser el consumidor menorquí no es troba cada dia», expressa.

Per tancar aquesta primera jornada, el xef francès François Bourgon va oferir una nova conferència confrontant els formatges gals amb els menorquins en un curiós tast que no va deixar indiferent ningú. En darrer lloc, A Romandre va clausurar el divendres amb un espectacle musical.

Aquest dissabte, la Fira del Formatge estarà oberta de 10 a 20.30 hores, oferint un munt d’activitats en què els tasts de formatges seran els esdeveniments estrella.