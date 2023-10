És un almanac de butxaca. Petitó, però carregat de continguts sobre els costums de la mar i de la terra. És una guia per als amants de les tradicions més illenques. I que ja s’ha convertit en una publicació d’ús diari, de consulta i de coneixement. «Es Diari» edita un any més el Parenòstic Menorquí, una publicació de 80 pàgines que enguany arriba carregada de novetats.

Aquesta guia, que es pot adquirir a partir d’avui a les llibreries i a les oficines del diari per només 3 euros, fa enguany l’ullet a la inscripció de la Menorca Talaiòtica en la llista de patrimoni mundial de la Unesco. Per una banda, es dedica una secció que, mes a mes, descriu aquells elements talaiòtics que podem observar en un jaciment. Perquè, possiblement els hem sentit anomenar, però no els sabem identificar. Entre ells, destaca una taula, un talaiot, una sala hipòstila o un dolmen, entre moltes altres. El lector també podrà esbrinar quants metres de paret seca hi ha a Menorca o quina és la taula més alta de l’Illa.

Així mateix, el membre de la secció de Genealogia de l’Ateneu, Antoni Tudurí, ens apropa la història musical menorquina a través d’una relació dels dotze músics més transcendents. Per la seva banda, el periodista de la casa Toni Seguí ha seleccionat una efemèride ocorreguda en cadascun dels mesos de l’any que, sens dubte, engreixaran els nostres coneixements sobre la història menorquina. De malnoms i sobrenoms ens en parla l’escriptor Josep Portella. Identificar i reconèixer les persones i, de rebot, situar-les en el marc de les famílies materna i paterna és una de les finalitats d’aquests renoms. La relació que Portella ens avança en aquest Parenòstic ens traurà un bon somriure. Perquè n’hi ha alguns de ben curiosos.

A més a més, i tenint en compte la tradició d’elaborar coques, aquesta guia de butxaca inclou un reportatge sobre els diferents tipus de pastes -dolces i salades- que solen ocupar les taules menorquines. De trempó, de sofrit, amb ditades o amb pinxa són algunes de les que es citen en aquestes pàgines. L’article s’ha nodrit de la informació publicada en l’Inventari de Patrimoni Cultural Immaterial.

S’inclou un calendari de producte de temporada facilitat per l’Associació Leader Menorca i que s’ha fet a partir de la proposta editada pel Consorci Mestral-GOB i la revisió de quatre productors, tenint en compte els criteris de producció agroecològica.

Totes les llunes i l'horari del sol

La publicació també manté algunes seccions que ja s’han convertit en imprescindibles i essencials. Es pot consultar un calendari mensual amb tots els sants i les hores de sortida i posta del sol i de la lluna. No hi falta tampoc la relació de festes patronals, laborals i civils de 2024. També es citen les fires i els mercats que els ajuntaments preveuen celebrar.

Les paraules i frases menorquines continuen tenint un pes especial dins aquest almanac. I el lector podrà conèixer el significat de paraules tan nostres com dalió, entremaliat, maldar i matatxí, entre altres.

Els consells sobre plantes han estat facilitats pel centre de jardineria Es Bosc Deco&Garden. Aquest 2024 cuinarem amb Bàrbara Lluch plats tan saborosos com canons amb conill, albergínies en conserva, creps de verdures amb beixamel de remolatxa i tauleta de xocolata amb raïm, per citar-ne alguns. Finalment, el lector podrà consultar què ens ofereixen els horòscops per a l’any que ve.