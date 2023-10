Per mimetitzar-se el millor possible amb la temàtica de Halloween, els fillets i filletes cerquen aquella disfressa que els identifiqui com aquell personatge que més por faci per així donar els millors esglais.

Així doncs, les botigues de disfresses es preparen per a aquesta campanya que funciona d’una forma molt més «ràpida» que altres com la de Carnaval. «La gent sempre sol esperar a la darrera setmana i, especialment, als dos darrers dies. Aquest any ho estem notant més que mai», indica Nina Marquès, responsable de Toy Planet Menorca.

A més, per les sensacions que venen experimentant any rere any, els comercials destaquen Halloween per ser una festivitat més destinada cap als infants. Això difereix bastant de Carnaval, on el públic adult guanya més pes i és molt més variat. Per tant, una campanya molt «més potent» en comparació a Halloween.

Alternatives com Internet i altres tipus de botigues com els basars xinesos guanyen cada vegada més pes entre un públic que cerca la millor disfressa al millor preu.