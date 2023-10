El ple extraordinari de Ciutadella celebrat el dijous va nomenar els tres regidors que sortiran com a cavallers a la processó de Sant Antoni, del proper 17 de gener.

Els regidors que sortiran a cavall seran Llorenç Ferrer Monjo (PSOE), Àngels Torres Ribot (PP) i Daniel Marquès Papurello (PP). A més també es van aprovar els sustituts, per si fes falta algun canvi de darrera hora, que són els regidors Sandra Moll (PSOE), Esperança Juaneda (PP) i Joan Benejam (PP).

Renúncia a fer els Tres Tocs

L’encarregat de fer els tres tocs a la plaça d’Alfons III és cada any el membre més jove de la corporació. Enguany tocava a la regidora de Ciutadella Endavant, Carla Gener, però ha anunciat que tornarà a renunciar a participar a la processó, com ja ho va fer el 2022 i el 2023. Gener justifica la seva absència ja que creu que «les institucions haurien d’estar separades de l’Esglèsia» i per tant no participa de forma institucional ni en processons, ni en mses, ni en cap acte religiós. Amb la renúncia de Carla Gener, la responsabilitat de fer els Tres Tocs, que simbolitzen l’entrada de les tropes cristianes a Ciutadella, ha de recaure en el segon regidor més jove, que en aquest mandat és Nicolás Blanco Anglada (PP).