La zona de Cala en Busquets i, per tant, del port de Ciutadella, és una mena de patrimoni subaquàtic pels historiadors. Segons els fondejos realitzats l’any 2009, tres vaixells de gran interès arqueològic descansen en el seu fons: en un primer nivell es trobaria un vaixell del segle XVIII, en una escala intermèdia un altre corresponent a l’època medieval i, en darrer lloc, una nau que dataria del segle I dC.

Així doncs, les feines d’excavació subaquàtica que haurien d’haver començat fa quatre anys es van endarrerir a causa de la pandèmia, motiu pel qual s’estan portant a terme des del passat divendres 20 d’octubre. Format pels arqueòlegs Xavier Aguelo, Carles Velasco, Bruno Parés i Octavio Pons, l’equip coordinador del projecte «Menorca Shipwreck» compta amb la col·laboració estreta del Consell, Can Saura, el Museu de Menorca i personal acreditat de la Universitat Autònoma de Barcelona per executar la primera fase del treball.

Reconeixement practicat pels bussos de l’equip | Museu de Menorca

Finançament nord-americà

Malgrat la participació de tots aquests col·laboradors, la principal font de finançament que sosté el projecte prové de l’exclusiva societat nord-americana The Explorers Club.

Fundat a la ciutat de Nova York l’any 1904, l’objectiu d’aquest grup és promoure les expedicions científiques i arqueològiques. Els seus membres, que destaquen per haver mostrat una ‘actitud intrèpida des dels seus inicis, van convertir-se en els primers exploradors a arribar al centre de l’Antàrtida l’any 1911.

A través de la figura del seu actual vicepresident, Trevor Wallace, van mostrar el seu interès en participar en aquestes excavacions al cor de la mar Mediterrània. Després d’arribar a un acord, un grup reduït de científics nord-americans s’ha desplaçat fins a Menorca aquesta setmana per viure in situ les labors que s’estan duent a terme a Cala en Busquets.

Tot i que les condicions de feina no han estat les millors degut als temporals que han estat assotant l’Illa en els darrers temps, els hi ha donat temps a submergir-se i veure com avancen lentament les feines en el primer vaixell del segle XVIII. «Les previsions per a aquesta setmana són millors. Si tenim sis dies de bon temps, el nostre objectiu més reduït és marcar dos metres d’ample a la màniga del barco. A partir d’aquí, podrem començar a fer un primer estudi de la seva arquitectura naval i determinar si es tracta d’un vaixell de tradició atlàntica o mediterrània», detalla Xavier Aguelo, un dels integrants del «Menorca Shipwreck».

Pròxima fase

Per al moment, la idea dels directors del projecte es limita a acabar d’excavar aquest vaixell d’època moderna per procedir al seu registre i estudi arqueològic i històric.

En funció dels resultats obtinguts, es valorarà la més que possible continuïtat dels treballs d’investigació. Aquests se centrarien en el barco d’època medieval, el de major interès pels arqueòlegs per la crucial informació que pot aportar sobre el comerç a Menorca en aquesta etapa històrica.