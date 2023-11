Unes cinquanta persones van assistir aquest dimecres al tercer tast de la collita de l’oli d’oliva verge extra organitzat per l’associació Oli de Menorca, formada per vint-i-dos productors i presidida per Josep M. Quintana. L’acte va comptar amb la participació de Juan Francisco Hermoso, enginyer agrícola i membre del Panell Oficial de Tast de Catalunya que va explicar i dirigir el tast. «Ara som vint-i-dos productors a l’associació i estem en un moment de creixement a Menorca, on no sols es fan plantacions cada vegada més amples sinó també s’estan instal·lant tafones per poder fer la feina més ben feta», va assegurar Quintana.

Josep M. Quintana i el conseller Joan Simonet | Gemma Andreu A més del creixement dels associats, de la superfície sembrada i de la millora tècnica, Quintana també va donar una altra bona notícia: l’aprovació la pròxima primavera per part de la UE de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) per a l’oli d’oliva verge extra. «Finalment, hem aconseguit tramitar tota la documentació necessària i en aquest moment el Ministeri d’Agricultura ho ha enviat a la UE, que ha d’aprovar aquesta IGP. S’ha retardat una mica, però confiem que dins la primavera puguem ja tenir aquesta IGP i, per tant, a partir de la pròxima collita puguem posar el nom d’oli de Menorca en tots els olis dels productors membres i que reuneixin les característiques que s’han aprovat. Probablement, serà la primera IGP de les que existeixen que l’oli serà ecològic», va assegurar. El conseller balear d’Agricultura, Joan Simonet, va apostar per un model caracteritzat per la diversificació, la qualitat i la marca ecològica per donar-li un valor afegit, a més de garantir el suport de la conselleria. «Si la UE dona la primera passa en l’expedient, crec que podrem proposar la protecció transitòria que ens permet començar a operar i protegir el nom perquè el projecte de l’oli de Menorca sigui un èxit i que es vengui a un bon preu», va assegurar. Per la seva part, la consellera menorquina d’Economia, María Antonia Taltavull, també va reconèixer la labor dels productors d’oli d’oliva i va subratllar el suport de la institució insular.