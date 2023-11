Es Mercadal va viure aquest divendres la primera jornada festiva en honor a Sant Martí, encara que les festes patronals es celebren el tercer cap de setmana de juliol, amb l’acte institucional de reconeixement dels cavallers que fa més de vint-i-cinc anys que participen en la qualcada de Sant Martí i, per altra part, el lliurament dels premis d’investigació, de pintura i de literatura. Els actes es van celebrar a la Sala Multifuncional en un acte que va estar presidit pel batle Joan Palliser.

El cavaller dels que van merèixer la distinció, en el seu cas per les 41 vegades que ha participat en la qualcada, va ser Llorenç Gomila, seguit de Gaspar Sintes en 39, Antoni Palliser en 33, Miquel Pons en 31, Jordi Pons en 30, Santi Riudavets en 29, Mónica Martí i Sebastià Garriga en 28, Ignasi Riudavets en 27, Pere Vadell, José Pérez i Diego Pons en 26 i, finalment, Sebastià Gomila i Gonzalo Gómez en 25.

També es va projectar el video elaborat pel grup Axuxines amb els moments més significatius de les festes de Sant Martí del passat juliol.

Premis

Aquest divendres també es va desvelar la identitat dels guardonats dels tres premis que l’Ajuntament des Mercadal convoca anualment. Així, el premi d’investigació es va adjudicar a Berta Sanz i Cecília Ligero pel seu projecte «Es Mercadal fa juguera»; el de pintura es va atorgar per unanimitat del jurat a l’obra presentada amb el títol «Equus», original d’Enric Cervera Carreras; mentre que Guiem Benejam Taltavull va aconseguir el premi de literatura infantil amb l’obra «En Quiquiriquí i la força del vent», que va presentar amb el pseudònim d’Ignasi Ventura.

Aquest dissabte, festivitat de Sant Martí, hi haurà ball gratuït amb Blue Moon, seguit d’una revetlla musical amb Jucke Box Band, a partir de les 21.30 hores a la Sala Multifuncional. A més dels actes organitzats per l’Ajuntament, també hi ha l’exposició «D’Dones» a Ca n’Ángel, «Roda de samba» a Can Bep i «Do Brasil amb Dani Delis» a Saboy. I diumenge, «Concert samba enredo» a la plaça Constitució i l’obra de teatre «Claroscuro», a càrrec de Vesines des Mercadal a la Sala Multifuncional.