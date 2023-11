Després de donar-li una oportunitat als estudis de perruqueria a l’IES Cap de Llevant, Arnau Busom es va adonar que el que realment li interessava era el món de la comunicació. En aquell moment d’incertesa va conèixer a Ignasi Catchot, qui li va mostrar els estudis de Ràdio Balear a Maó. Com que algunes de les seves assignatures de perruqueria ja se li havien donat de baixa, Arnau aprofitava les seves hores buides per baixar fins als estudis, els quals ja no existeixen en l’actualitat, per tal d’aprendre cada dia un poc més. I així fins al dia d’avui.

Com se li ocorr la idea de muntar una emissora de ràdio?

—Vaig voler agafar certa iniciativa i l’any 2016 vaig crear l’emissora en línia Radiomix Menorca. Entre que era molt jove i no tenia coneixements, va ser un poc un fracàs i no va acabar d’enlairar. No va ser fins uns quants d’anys més endavant quan, amb una visió una mica més madura, vaig invertir en un bon equip tècnic per muntar la meva pròpia emissora: Idò FM. Fa un parell d’anys que estic immers en el projecte.

I en què consisteix Idò FM? Quins continguts té pensat oferir?

—Volem oferir als menorquins un contingut de qualitat. Perquè al final nosaltres el que cercam és un concert entre el cultural, el folklòric i l’actual. Volem explicar a través de la ràdio el que és Menorca. Els continguts estaran inspirats en allò que he vist durant els meus anys d’aprenentatge a Onda Cero en la seva emissora regional: un parell d’hores amb diferents seccions, ja sigui de notícies o cròniques, combinades amb espais buits que ompliríem amb música. D’aquesta forma obtindríem el que entenem com a ràdio fórmula, el format propi d’emissores com Los 40 Principales o Europa FM.

Tenc entès que de moment s’està trobant amb alguns inconvenients, no?

—Sí. Després d’haver realitzat una inversió prou important, vaig donar-me d’alta com a associació sense ànim de lucre al mes de setembre sota el nom d’Òmedia. Així, ja puc començar a operar com a persona jurídica. Però ens hem topat amb la barrera de les llicències: no hi ha concurs públic de concessió de llicències radiofòniques des de l’any 2010. Hi ha certes emissores que no estan explotant les seves llicències o que són il·legals, per la qual cosa ocupen un espai que podríem estar aprofitant nosaltres.

El Govern ha respost a la nostra demanda i ens diu que vol revisar aquestes emissores que no estan explotant la seva llicència, així com depurar i fer un poc de neteja amb aquestes altres que són il·legals.

Atenent a tots aquests problemes, no ha pensat tornar a intentar-ho en format digital?

—Sí. De fet, tenim pàgina web i amb una emissió continuada d’un fil musical d’unes quatre hores que es repeteix. Ara mateix som una ràdio fórmula.

Entenem que la ràdio és un mitjà que s’està quedant molt enrere, però no volem enfocar-ho tampoc cap a un públic en concret i que només siguin les persones majors les que l’escoltin. Volem fer una ràdio plural, que englobi totes les edats. No tothom pot tenir accés a un ordinador i està acostumat a emprar aquesta eina com a mitjà per reproduir continguts digitals. Per això creiem que la FM ens permetria arribar a molta més gent a la vegada i, per això, reivindicam que surtin llicències.

I també esmenta la creació d’IdòTV. Es tracta d’un nou canal de televisió?

—És una idea que tenc, però encara molt enfora de la realitat. És més una visió de futur. Volem retre homenatge a Televisió Menorquina, que va ser una empresa pionera a Espanya en oferir un paquet de canals a través de televisió per cable. És d’aquesta manera que estem estudiant oferir un canal de televisió baix demanda, és a dir, un canal digital.

No seria una televisió tal com la coneixem nosaltres, ja que Òmedia no podria assumir els costs. Tenim un canal autonòmic com és IB3, sí, però hauríem d’explotar més Menorca respecte al que serien els continguts audiovisuals.

Volem aprendre del passat per encarar el futur amb saviesa. Un dels continguts en què havíem pensat és un programa que es diria «Ja ballam», una mena de «Téntol» que tant d’èxit té a IB3, però amb paraules típiques d’aquí. D’aquesta manera, no deixa de tenir aquesta connotació cultural per al que és Menorca i el nostre llegat lingüístic.