Amb l’arribada de l’hivern, el Parc Natural de s’Albufera des Grau es converteix en un espai idoni per observar aus aquàtiques. En aquesta època de l’any, les aus hivernants se sumen a les aus sedentàries que estan establertes a l’albufera tot l’any. D’aquesta forma, s’estan tota la tardor i tot l’hivern fins que arriba la primavera, moment en què tornen a les seves zones de cria.

Així doncs, l’equip d’educació i interpretació ambiental del Parc Natural ha aprofitat aquests dos darrers caps de setmana per dur a terme una activitat d’observació d’aus anomenada «Ocells a la vista». En ella, al voltant de seixanta persones en cadascuna de les sessions han pogut apreciar un espectacle natural en el qual, de vegades, no es tenen en compte alguns aspectes importants.

El darrer cens elaborat pel Parc compatibilitzava un total de 2.500 aus a l’albufera. Des de la direcció apunten que es tracta d’una quantitat notablement superior a la dels darrers anys. Si es vol garantir que la població d’aus es mantengui estable, cal protegir-la de manera adequada de l’activitat humana.

Un exemplar d’Agro gris a l’albufera, una au aquàtica i de gran dimensió, de llargs coll i potes i amb un plomatge gris | Naima Montes Moreda

Recomanacions a seguir

Com a gran curiositat, el parc no permet portar cans. I és que aquests són una de les principals causes d’estrès de les aus. La seva presència, olor o rastre les espanten. Per una altra banda, cal ser prudents a l’hora de compartir fotos i vídeos a les xarxes socials, ja que podem estar compartint la ubicació i informació delicada sobre les espècies protegides, en perill o rares. Al cap i a la fi, el seu benestar és el més important.

En aquest sentit, el més recomanable és recórrer a l’ús dels prismàtics. De fet, la mateixa recepció del parc ofereix un servei de préstec gratuït en cas de no tenir-ne.

A la vegada, també és important ser el més sigil·lós possible. S’ha d’estar en silenci i evitar fer moviments bruscos i vestir de colors discrets. El sentit comú també juga un paper rellevant. Gestionat per la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, l’albufera compta amb cartells que indiquen una sèrie de normes que cal respectar. Entre elles, seguir la senyalització dels itineraris, ja que estan pensats expressament perquè l’activitat sigui compatible amb la conservació de les espècies que s’observen.