El cómico mahonés Dani Morlà ha tenido la oportunidad de compartir escenario con Andreu Buenafuente. «Gracias de todo corazón por ayudarme a cumplir un sueño», ha reconocido Morlá en sus redes sociales, tras publicar la plataforma digital 3Cat un vídeo que recoge el momento en el que el humorista de Es Grau coge el micro en «Vosaltres mateixos», el nuevo programa de Buenafuente en la televisión pública catalana.

«Yo soy cómico, hago monólogos», explica Dani Morlà desde el patio de butacas antes de revelar la anécdota del infarto que le dio a mediados de julio durante uno de sus espectáculos en Girona. «En el momento más álgido de la actuación, me dio un infarto», recuerda. Es ahí cuando Andreu Buenafuente le invita a dar el salto al escenario del programa, en el que el presentador y humorista catalán improvisa y da protagonismo a las historias de los espectadores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 3Cat (@som3cat)

«Siempre tengo que llevar encima unas pastillas por si me da algo, pero justamente hoy me las he dejado», comenta entre risas Dani Morlà, que lleva más de 15 años dedicándose a la comedia con una intensa actividad fuera de la Isla. El infartó que sufrió este verano no ha parado su agenda, que sigue llenándose de actos y eventos, pero sí desconcertó a su comunidad de seguidores, que en pleno show no entendía muy bien lo que estaba pasando hasta que llegó la ambulancia.

«Esto es terrible. ¿Pensaste que podías morir?», le pregunta claro y directo Buenafuente. «No, mientras iba en la ambulancia, estaba bastante seguro de que no me iba a morir», le contesta el cómico mahonés, que días después del incidente compartió en sus redes sociales su evolución. «Lo peor ha pasado», aseguró, en un mensaje para tranquilizar a sus seguidores. La noche del infarto la terminó en el Hospital Trueta de Girona, donde «unos ángeles», relata el propio Morlà, «tiraron fuerte de mí porque era pronto para irse».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dani Morlá Quintero (@danimorla)

A la mañana siguiente, fue trasladado a la UCI del Hospital de la Santa Creu y Santa Pau. En ese mismo mensaje, el humorista auguraba que «aún ingresado, esta historia tiene pinta de acabar en un final muy feliz». Su previsión se ha cumplido y de la mejor manera. «The show must go on».