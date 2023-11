La cuinera Cristina Pons Benavides és la representant menorquina al European Young Chef Award que s’està celebrant aquesta setmana a la localitat francesa de La Touquet.

El certamen organitzat per l’Institut Internacional de Gastronomia, Cultura, Art i Turisme (IGCAT), que celebra la seva setena edició, reuneix alguns dels joves talents culinaris d’Europa. Com a representant de Menorca Regió Europea de Gastronomia, la ciutadellenca de 23 anys elabora un plat titulat «Records», una innovadora versió de la recepta tradicional de calamars plens que s’acostuma a servir a l’Illa per Nadal.

Presentació del plat «Records» que elabora Cristina.

«Una imatge encantadora quan s’acosta Nadal és veure els vaixells que surten del port de Ciutadella al capvespre, amb totes les seves llums, anant a pescar calamars», explica Cristina sobre aquesta recepta.

A més, enguany està present com a membre del jurat el guanyador de la passada edició, el també xef menorquí Pau Sintes.