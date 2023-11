Com cada any i per aquestes mateixes dates, el Cercle Micològic de Menorca celebra la seva tradicional setmana micològica. Enguany, Pere Muxí Rubio ofereix una xerrada sobre les tòfones aquest divendres a les 20 hores per obrir el programa de la Mostra de Bolets al centre de Sa Sínia des Bolets, localitzat a la carretera de Fornells, just abans del Camí d’en Kane sortint des del Port de Maó.

I és que no hi ha ningú millor que Muxí per donar a conèixer la tòfona negra, coneguda com el «diamant negre» de la gastronomia. Nascut l’any 1980 a Cal Rosal (Berguedà), el bressol dels bolets a Catalunya, Pere Muxí és considerat un autèntic expert en el món de la tòfona negra. Enginyer Tècnic Forestal per la Universitat de Lleida i Premi Pita 2012 a jove innovador, també és el creador i director de la Fira de la Tòfona del Berguedà.

Menorca, un món desconegut

El fundador de la tofonera SoTaTerra és conscient de la «gran incertesa» que genera el cultiu de la tòfona, la qual cosa tira cap enrere a tots aquells que no es veuen capaços de tirar-se a la piscina pels grans riscs que això comporta.

Fins al dia d’avui, no se sap res sobre la possible existència de tòfones en les arrels dels arbres menorquins. Tanmateix, Muxí creu que existeix la possibilitat, tot i que és remota, de cultivar-la a l’Illa pel seu context climàtic. «Hi ha zones del món com Austràlia, Nova Zelanda o Xile, que tenen temperatures semblants a les de Menorca i tenen tòfona. Només falta una persona que s’atreveixi a provar-ho. L’australià que la va intentar cultiavar per primera vegada ho tenia tot en contra i mira», comenta entre rialles.

Tot i que no és la primera vegada que visita Menorca, ja que guarda forts llaços tant familiars com d’amistat amb Ciutadella, Es Mercadal i Maó, sí que es tracta del primer cop que ve a l’Illa per qüestions laborals. Així doncs, aprofitarà la conferència per donar la seva particular visió sobre la tòfona, explorant la seva biologia i procés de recol·lecció. A més, abordarà el seu paper històric, la seva influència en diverses cultures culinàries i posarà especial èmfasi en el cultiu de la trufa, aspecte al qual es dedica fa més d’una dècada.

Referint-se al seu paper com a productor de tòfona, Muxí explica que l’únic que han fet ha estat «copiar el que s’estava fent a altres zones d’Espanya i d’Europa». «Treballant el terreny prèviament, hem plantat arbres i després els hem donat el que nosaltres creiem que necessiten. Si estàs de sort, al cap de deu anys comences a tenir els primers resultats. Hi ha finques en què no funciona. Avui dia la gent vol coses immediates i fer feina a deu anys vista, és complicat», remata d’una forma molt explícita.