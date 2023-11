El final del mes de novembre sempre coincideix amb la campanya del Black Friday, la qual es celebra cada any amb grans descomptes el darrer divendres d’aquest mes, encara que aquest esdeveniment cada vegada s’allarga més arribant a convertir-se, en els casos més extrems, en tota una setmana de rebaixes.

Originat als Estats Units amb motiu de la festivitat d’Acció de Gràcies, el Black Friday s’ha anat estenent a tota Europa en un context de globalització cada vegada més marcat. Així idò Espanya, i en concret Menorca, no s’han quedat enrere i cada vegada abracen més aquesta tendència consumista.

Aquest divendres al matí, els carrers de Maó es van omplir de gent que tenia un mateix objectiu: trobar la gran oferta. Donant una volta pel centre de la ciutat, un ja s’adonava que era una jornada comercial important per la gran quantitat de bosses que carregaven molts vianants.

Essent aquest dia una referència per a la inauguració de la campanya de Nadal, molts consumidors reconeixien que aprofitaven el Black Friday per avançar algunes de les compres que tenien pensades per a les dates nadalenques. Tot i això, la compra més freqüent era la d’algun petit detall o alguna peça de roba en concret. I és que molts clients acudien a les botigues amb els deures fets de casa, tenint molt clar què volien adquirir.

Molts d’ells cercaven un tipus de calçat en concret, raó per la qual els establiments que acollien una major afluència de públic eren les sabateries. La gran majoria d’elles, que pertanyen al sector del petit comerç, aplicaven una sèrie de descomptes molt petits i restrictius en comparació amb els imposats per les grans marques. Mentre que el comerç de proximitat ofereix rebaixes de, com a màxim i en comptades ocasions, el 30%, les grans cadenes tèxtils es poden permetre el luxe de brindar una rebaixa del 50% o, fins i tot, del 70%.

Un autèntic sobreesforç

«El Black Friday està pensat per a les franquícies. Per al petit comerç es tracta d’un ‘més a més’ en un mes bastant fluix com acostuma a ser novembre, però amb un marge de benefici molt menor. No podem arribar als descomptes que fan les grans empreses», assenyala la presidenta de Mô Comercial, María José Soriano.

Vicente Cajuso, president de l’Associació de Comerciants de Menorca, és del mateix parer que la seva homòloga: «Cada vegada hi ha una major varietat de sectors i productes, motiu pel qual hi ha un major creixement, no sé si en beneficis, però en vendes segur que sí», afirma.

Al cap i a la fi, això suposa «un sobreesforç» per al comerç local, que es veu «en l’obligació» de continuar amb el ritme assenyalat per les grans marques, però en la seva particular escala. «Fa dos dies que ha arribat el fred. Per tant, encara no hem pogut vendre roba d’hivern i ja estem oferint descomptes. No és rendible», sentencia la representant de Mô Comercial.