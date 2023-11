Aficine regresa con esta exitosa promoción que, una vez más, no podrás dejar pasar y con la que poder disfrutar de la Ópera y el Ballet en todo su esplendor. Y Aficine te ofrece disfrutar estos géneros a precio de socio. ¿Qué tienes que hacer? Solo tienes que presentar la imagen que acompaña a esta información en taquilla, sea en formato impreso o digital. Esta promoción no es acumulable a otras y es válida del 27 de noviembre al 24 de diciembre. Esta promoción no es acumulable a otras. (Esta oferta no es válida para películas 3D, eventos, butacas club o sala VIP.)

A tener en cuenta... Es importante, para esta y otras promociones de este estilo que lanza Aficine, tener en cuenta que la imagen que acompaña a la noticia para que se formalice la promoción, solo sirve para el portador del móvil con el que se muestra dicha imagen. Por tanto, no sirve pasar el mismo móvil a otra persona. A modo de ejemplo: si vienen cuatro amigos, los cuatro tienen que presentar con su móvil la imagen, es decir, 4 móviles distintos. Además en Aficine... Todo ello, en Aficine, la empresa de exhibición cinematográfica líder en Balears, con más de 40 salas, todas ellas distribuidas en Mallorca, Menorca y Eivissa. Aficine es el multicines de referencia en la isla de Menorca. En Maó dispone de 6 salas y parking gratuito. El horario de apertura es de miércoles a domingo de 16.30 a 21.30 horas. Su teléfono es el 971 36 47 71. ■ Puedes consultar las películas que proyectan en Maó mirando aquí la cartelera.