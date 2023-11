El programa «El Nadal és aquí!» s’obre el dimarts dia 5 de desembre amb un taller de cuina de Nadal amb degustació, en aquest cas el cuscussó a Can Saura, que continuarà amb panets farcits (dia 12) i pilotes de peix de roca amb salsa de pescadors lligada amb maonesa (dia 19). El programa també contempla el mercat de Nadal a la plaça de la Catedral, amb l’encesa de llums amb cercavila (dia 7) i diferents tallers per ornamentar l’arbre de Nadal, a més de centres de taula i de corones a la plaça de la Catedral i a can Saura.

DOCUMENT | Programa festes de Nadal 2023 a Ciutadella (PDF) Noticias relacionadas Ferreries incentiva les compres per Nadal amb sortejos setmanals La música estarà present durant els dies de desembre amb les actuacions a la plaça de la Catedral d’Àngels Anglada i Pau Pons (dia 8), Ten Strings (dia 9), el saxofonista Marc Bosch (dia 10), a més dels concerts de Nadal de la Banda Municipal de Música a la sala Canal Salat (dies 16 i 17), de l’alumnat del taller de música del Centre de Salut Mental Sant Miquel i l’EMAC al Geriàtric Municipal (dia 18), el cor de l’EMAC al Convent de Santa Clara (dia 18), per cloure amb la desfilada dels Reis d’Orient.