Lo que el mar da en Menorca no es solo alimento. Es puro placer. La tradición pesquera está más que arraigada en la Isla, con tres puertos base en lo que a actividad de pesca comercial se refiere. Las especies más importantes para la pesca artesanal son la langosta, la raya, el salmonete, la sepia y el pargo. En la pesca de arrastre destacan la gamba, la bacaladilla, el rape y la cigala. Aunque no hay duda de que una de las especies más preciadas en cuanto a pesca recreativa es el raor. No hay que olvidar la acuicultura marina con criaderos de mejillones, escopinyes, almejas y ostras.