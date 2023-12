Toni Vinent amb «Roxan» i Sito Giménez amb «Jam» es van proclamar dissabte guanyadors del Campionat de Menorca d’enganx i del concurs Trofeu Federació respectivament.

Les pistes hípiques municipals de Bintaufa, a Maó, van acollir les competicions d’enganx, patrocinat el trofeu per la Federació Hípica Balear i organitzat el campionat pel Grup Cavallers de Maó, entitat que lluita per mantenir viva aquesta modalitat eqüestre a Menorca.

Tots els participants van demostrar un gran domini per superar sense penalitzacions els diferents obstacles amb els carruatges. Va ser un capvespre molt entretingut, en què els participants van haver de passar per tres recorreguts, que comptaven amb 11 obstacles i 16 esforços pels obstacles múltiples com el zig-zag i la serpentina.

Quan van acabar les proves a les pistes, es va celebrar un sopar de germanor amb tots els participants.