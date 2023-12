«Se viene numerazo». Ya lo predijo Manu Guix, director musical y profesor de la Academia de Operación Triunfo, cuando Bea, Chiara y Ruslana hicieron el primer pase de micros y lo dieron todo con «Walk Like an Egyptian», canción del grupo de rock estadounidense The Bangles que les ha tocado interpretar en la Gala 2 del talent show musical.

La menorquina Chiara Oliver volvió a demostrar al público sus dotes y su validez encima del escenario este lunes por la noche y con la valoración favorable del jurado se asegura dos semanas más en la Academia. Junto con Bea y Ruslana protagonizó el primer trío musical, tras las actuación grupal y de los nominados, Suzete y Lucas. Con su número, las tres transmitieron «alegría en el escenario» con su versión más desenfrenada de «Walk Like an Egyptian» y, aunque a nivel vocal el jurado consideró que hubo algunos errores y «se pasaron de rosca», consiguieron cruzar una semana más la pasarela. Previamente, en los ensayos, Noemí Galera, directora de la Academia, había bromeado con que «yo iría a un concierto de las BeChiRus», refiriéndose a Bea, Chiara y Ruslana. La menorquina, durante su paso por el concurso, se ha ganado el apoyo de miles de fans y es una de las concursantes que más seguidores tiene en redes sociales. Además, reconocidos cantantes como Carlos Marcos, ex componente del grupo musical Auryn, ya la han elegido como su favorita. «Top 3 de talentos con los que me he encontrado», reconocía hace unos días Carlos Marcos. También se ha ganado la confianza de Chenoa, con quien ha tejido cierta complicidad al compartir las dos un origen balear. De hecho, la presentadora del programa invitó a Chiara a despedir la gala en catalán. Primera expulsión y nuevos nominados Suzete se convirtió en la primera expulsada de la Academia, mientras que Lucas consiguió salvarse con el 54,1 por ciento de los votos. Por otro lado, la gala reveló a Naiara como la ‘nómada favorita’ de esta semana, privilegio que disputó junto con Paul y Martin. Violeta sorteó la nominación gracias al apoyo de sus compañeros y Denna volvió a esquivarla tras complacer a los profesores. Omar y Álex se convirtieron en los nominados de esta semana.