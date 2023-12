L'Ajuntament de Ferreries ha distribuït ja el programa de Nadal, festes que aquest any incorporen aquí tota una imatge corporativa, donant impuls al comerç local i a un gran nombre d'activitats, per fer dels seus carrers una atractiva alternativa per a compres, oci de totes les edats i lloc de passeig.

Els colors vermell, verd i blanc, els típics de Nadal, juguen, en una veritable feina de disseny, amb la icona de l'antiga estrella de l'Ermita de Son Granot, convertida en emblema d'aquestes festes a Ferreries. L'Ajuntament ha proporcionat als 65 establiments el paper de regal, amb 9.000 fulles impreses, i l'adhesiu pel nom del destinatari del paquet; amb el rodolí escrit: «Per Nadal, compra local». L'objectiu és, per tant, conscienciar de la importància d'aquest comerç, que a Ferreries queda així perfectament identificat, i on es pot trobar o comprar realment de tot, recalca el regidor de l'àrea de Promoció i desenvolupament Econòmic, Ramon Sintes.

«Comprar a Ferreries té premi». Conjunt de paper amb l’estrella de l’ermita, icona d’aquestes festes, i les urnes dels vals de regal.

Vals de regal

L'acció municipal comprèn igualment l'activitat de vals de regal en els diferents comerços del poble. Des del passat dia 1 de desembre, per a cada compra superior a 10 euros, els establiments entreguen als clients un paper que els convida a deixar nom i telèfon i dipositar-lo a una urna, que, proporcionada també per l'Ajuntament, igual que el talonari dels vals, segueix la mateixa temàtica o imatge corporativa, vestint els taulells i amb la frase «Comprar a Ferreries té premi». Cada dissabte, fins dia 8 de gener, se sortegen, entre tots els papers recollits cada setmana, diferents vals de 100 euros, import que es pot gastar en fins a tres establiments. Aquests sortejos es faran cada dissabte a un lloc diferent, a places i llocs emblemàtics. Amb la novetat que els diners dels premis es poden gastar a partir del moment d'entrega i fins dia 17 de gener. D'aquesta manera, explica el regidor, els diners dels vals, més de 3.000 euros, també contribueixen, circulant, a la campanya de Nadal del comerç local.

Fira de Nadal

El programa de festes, repartit ja a totes les cases, anuncia, entre altres, la Fira de Nadal, que arriba a la seva XX edició, i es farà des del divendres dia 8 a diumenge 10 de desembre, amb activitats que la converteixen en un autèntic reclam. Serà, finalment, a la Plaça Espanya, en un canvi d'ubicació per culpa de la previsió de mal temps. Hi haurà degustació en paradetes individuals de xocolata amb xurros, vi calent, torró de la reina i altres exquisideses nadalenques. El recorregut nadalenc arriba fins a la Plaça Francesc d’Albranca, amb la possibilitat de contemplar el nou i flamant arbre de Nadal de 5 metres d'alçada.

El recorregut dels Reis

A la mateixa publicació, que recull tota la informació rellevant per a petits i grans, amb un gran nombre d'activitats de Nadal, com un showcooking de neules o la gala del centenari del CE Ferreries, s'hi inclou, a les pàgines centrals, un divertit disseny de la carta que els fillets poden entregar als Reis mags. Hi trobam de la mateixa manera al programa el mapa del recorregut ben detallat que ses majestats d'Orient faran per Ferreries. Amb la novetat enguany que abans de dirigir-se a l'Ajuntament faran una parada al geriàtric per saludar, a una hora apropiada, als usuaris del centre. L'arribada dels Reis s'avança a les 19 h, mitja hora abans del que era habitual. I com sempre, seran a les 20 h dalt la Sala. Abans, dia 1 de gener, vindran els patges o carters reials, i ho faran amb una gran sorpresa. No es pot desvetllar, però, com avanç, es pot dir que ses majestats incorporen a la vestimenta l'estrella, emblema del Nadal ferrerienc.

Pessebre il·luminat al Pla de l'Església. El betlem comprèn les figures cabdals del naixement a mida gairebé natural.

Llums i betlem al Pla de l’Església

El programa festiu es complementa amb l'enllumenament nadalenc, amb nous conjunts i tires d'il·luminació, més ecològics, i que arriben, per decorar, a més carrers del poble. També el betlem és fet de llums, en aquest cas, de leds. Està situat al Pla de l'Església, a la façana de Sant Bartomeu, i reprodueix les figures gairebé a mida natural cabdals del pesebre, col·locades en un decorat de palla autèntica.

Els llums de Nadal s'han pensat amb un cablejat independent de l'enllumenament general del poble, per tal que estiguin encesos només unes quantes hores, des de les sis a les 12 del vespre.

La idea general del programa és incentivar el comerç local, i que hi vengui al poble gent d'arreu, a passejar i a comprar, afirma el batle, Pedro Pons. Amb la possibilitat també que aquest any les imatges de Ferreries per Nadal es converteixin en tot un esdeveniment viral.