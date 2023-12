Centenars de persones, sobretot fillets i filletes, van omplir aquest dimecres el Pla de la Parròquia i els trams més propers dels carrers que hi conflueixen, a Maó, per assistir a l’espectacular i esperada arribada dels Llumets, que un any més van ser partícips de l’encesa de la il·luminació nadalenca dels carrers i places de la ciutat.

Faltava mitja hora per l’inici a les 18 hores de l’acte i molta gent ja s’havia arreplegat en el Pla de la Parròquia, especialment a la zona més pròxima del campanar de l’església, per poder veure en primera línia la davallada amb arnès dels quatre Llumets desllaçant-se per l’exterior de l’església de Santa Maria.

Alguns fillets encara intentaven treure minuts al rellotge per poder gaudir una estoneta més dels jocs al parc des Freginal, tot i l’advertència de la seva mare de la imminent arribada dels Llumets.

A les 17.50 hores, els músics de la Xaranga de Maó van fer acte de presència a la plaça interpretant una sèrie de cançons nadalenques, altres festives i també alguna dels Pallasos de la Tele (Gaby, Fofó i Miliki), que va amenitzar l’espera d’una autèntica gernació que ocupava la totalitat de la plaça.

Passaven quatre minuts de l’hora anunciada quan la Llumeta Major va aparèixer damunt l’escenari, saludant els presents i de manera especial als més petits, que van poder escoltar el conte dels Llumets vinguts de l’Illa del Rei per donar llum i color a les festes de Nadal. Per cert, seria convenient col·locar un altre altaveu entre la porta de l’església i l’Ajuntament perquè les persones que esperen en aquesta part de la plaça puguin escoltar millor el relat.

Seguidament, la Llumeta Major va animar els més fillets a cridar per tres vegades on estaven els llumets, moment que van aparèixer dalt del campanar de l’església davant l’expectació de tota la gent concentrada a la plaça.

Els quatre Llumets van començar a tirar les seves respectives cordes cap avall per preparar el descens i a les 18.15 hores començava l’espectacular davallada que va estar amenitzada per la música i la il·luminació de la paret exterior del temple. Van ser deu minuts d’espectacle visual, d’autèntic goig per als més petits que van gaudir d’un moment màgic.

A les 18.25 hores, els quatre Llumets van arribar a l’escenari saludant la gentada que els esperava. A continuació, tots els presents, dirigits per la Llumeta Major, van fer en veu alta el compte enrere per encendre els llums: deu, nou, vuit, set, sis, cinc, quatre, tres, dos, un, zero i la plaça va lluir la seva il·luminació especial.

Seguidament, la Llumeta Major i els quatre Llumets van muntar en una carrossa per recórrer amb la Xaranga de Maó els carrers de la ciutat i encendre la il·luminació nadalenca.