Set restaurants de l’Illa especialitzats en cuina menorquina participen enguany en la desena edició de les jornades gastronòmiques «Els dimecres és dia de brou» que tindrà lloc els pròxims dies 13, 20 i 27 de desembre i 3, 10, 24 i 31 de gener de 2024, en una iniciativa que organitza l’Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants de PIME-Menorca i que compta amb la col·laboració de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.

El menú es serveix al migdia i està compost per un primer plat amb brou i vianda, un segon amb patates, ciurons i carn d’olla, postres, pa i aigua o vi, amb un preu de 18 euros. Els restaurants que es podrà assaborir aquest menú d’hivern són Molí des Racó i Hotel Jeni&Restaurant (que el gener estarà tancat) as Mercadal; Mesón Rías baixas a Ferreries; Casino Sant Climent; Aquarium Port i Jaume II a Ciuatdella; i Es Chic as Migjorn Gran, que el dia 13 de desembre estarà tancat.

A més, tots aquests restaurants disposen de servei per endur que es va posar en marxa fa tres anys, per la qual cosa els clients que ho desitgin podran gaudir del brou també a ca seva.

Un comensal tasta el brou. | A.M.B.R.C

Plat calent

El brou és un plat típic de la cuina menorquina que s’inclou a la cuina espanyola com a plat calent de manera igual com el cocido madrileño, la sopa galega, l’escudella catalana i l’olha aranesa. «Els dimecres és dia de brou» és una jornada que va néixer el 2013 com a exemple de desestacionalització i posada en valor de la gastronomia típica de Menorca. El brou havia estat fins aquell moment un plat limitat al consum estrictament familiar i l’aposta d’incorporar-lo a les cartes dels restaurants s’ha anat a poc a poc consolidant.