El Boutique Hotel Ses Bruixes de Maó celebrarà del 15 al 17 de desembre la vuitena edició del seu tradicional Mercat de Nadal, amb la participació de 38 artesans que posaran a la venda les seves creacions de joies, ceràmica, arranjaments florals, bosses, espelmes perfumades, cosmètica natural, roba, jocs, il·lustracions i licors.

El Mercadal de Nadal de Ses Bruixes estarà obert al públic en general i el seu accés serà lliure. El seu horari serà el divendres dia 15 de 17 a 20 hores, mentre que el dissabte i el diumenge es podrà visitar de les 10 a les 20 hores de forma ininterrompuda.

Al Mercadal de Nadal hi haurà espai per tres causes solidàries amb la presència de la Protectora d’Animals de Maó, Trebalúger Equine Center i Cats in Need, que comptaran amb una caseta per recaptar fons a través de la venda dels seus productes.

En aquest esdeveniment tampoc hi faltarà la gastronomia, actuacions musicals i activitats infantils.