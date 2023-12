Nadal ja és present i visible des d’aquest dissabte al capvespre als carrers més cèntrics des Castell. Va ser a les 17.30 hores, com estava previst, quan la il·luminació característica d’aquestes festes nadalenques, per primera vegada amb un acte propi i assenyalat, va lluir amb centenars de bombetes que entusiasmaran els més petits durant les setmanes vinents.

Alumnes de l’escola local, protagonistes d’un acte que es va fer per primera vegada al poble | Josep Bagur Gomila

En aquesta innovadora encesa de llums van tenir un espai protagonista els joves alumnes del CEIP Àngel Ruiz i Pablo, guanyadors d’un concurs nacional de robòtica el passat mes d’octubre. Ells van ser els encarregats de fer el compte enrere que acabà amb l’encesa de la il·luminació.

La festa va comptar amb l’actuació i animació del grup Teatre de Xoc al llarg de la tarda, abans i després que les llums començaren a lluir. Carrer Gran, Victori, Sant Jordi, Sant Josep i, per primera vegada, l’entrada de les urbanitzacions de Sant Anna, Sol de l’Est, Son Vilar i Trebalúger també tenen enguany, per primera vegada, il·luminació pròpia per crear l’ambient festiu que també queda manifest amb el betlem situat just davant de l’Ajuntament.