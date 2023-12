Fa 90 anys, concretament del 13 al 18 d’abril de 1933, la Institució Catalana d’Història Natural va celebrar la seva cinquena reunió extraordinària a l’Illa, amb la presència de disset naturalistes catalans per tractar i visitar aspectes sobre geologia, botànica i zoologia, entre altres matèries. Aquest viatge de caràcter científic i turístic, que va merèixer un reportatge de vuit pàgines a la revista «Ibérica», s’havia aprovat el 3 de desembre de l’any anterior, en la reunió celebrada a la sala Cervantes del Palau de la Generalitat catalana.

Els membres de la Institució van visitar Menorca amb una guia de 57 pàgines elaborada per la mateixa entitat, amb nombroses fotografies, un mapa geològic de l’Illa a escala 1:200.000, un mapa topogràfic a la mateixa escala, molt útil per establir els itineraris en les diferents excursions que es van fer, i amb més de 300 referències bibliogràfiques. L’elaboració de la guia va comptar amb la inestimable col·laboració del catedràtic d’Història Natural de l’Institut de Maó, Emiliano Castaños, vertader artífex perquè la reunió extraordinària se celebrés a Menorca, i dels fotògrafs maonesos Ramón V. Pons i Joan Victory.

El 15 d’abril es va celebrar una sessió científica a l’Ajuntament de Maó, amb la presidència del doctor Pío Font Quer i l’assistència del batle de Maó, Pedro Pons Sitges, i altres autoritats, a més de representants del món científic i cultural de l’Illa, com el president de l’Ateneu, José Cotrina, el director i el secretari de l’Institut de Maó, Francesc Hernández Sanz i Joan Hernández Mora, respectivament, el metge-director del Llatzeret, el doctor Aristoy, entre altres.

Homenatges

La visita a la ciutat dels naturalistes catalans va incloure, acabada la sessió científica Dalt la Sala, la visita a la casa natal del botànic Joan J. Rodríguez Femenías, al carrer Isabel II, per tal de descobrir una placa commemorativa amb el següent text: «A la memòria de l’il·lustre botànic J.J. Rodríguez Femenías. La Institució Catalana d’Història Natural. Abril 1933». Durant l’acte, el president de la Institució, el doctor Font Quer, i el farmacèutic maonès, Jaume Ferrer Aledo, van fer un parlament recordant la figura de l’homenatjat, mentre que el senyor Duffas, en representació de la Universitat de Toulouse i de l’Institut Français de Barcelona, va recordar la relació de Rodríguez Femenías amb França. Precisament, el botànic maonès va morir el 8 d’agost 1905, a l’edat de 66 anys, mentre estiuejava a la ciutat francesa de Toulouse.

La comitiva es va traslladar a la placeta actualment denominada de Sant Francesc, on fa 90 anys s’ubicava l’institut, i després d’un parlament del batle Pons Sitges es va descobrir la placa que a partir d’aquell dia va donar el nom de Rodríguez Femenías. També es van celebrar unes conferències de divulgació científica a l’Ateneu de Maó, amb les intervencions del doctor Rafael Candel Vila i el doctor Pío Font Quer, encara que la programada per la pedagoga Margalida Comas no es va fer per una indisposició.