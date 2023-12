La Fundació Torre Saura ha entregat dues beques de 1.000 euros a dos fillets d’11 anys amb necessitats especials. Els beneficiaris són Jaume Bosch Moll i Marina Inarejos Sastre, ambdós del municipi de Ciutadella.

Una de les beques s’ha atorgat com a suport a la diversitat funcional, amb l’objectiu de sufragar les despeses que assumeixen per adaptacions, ajudes tècniques i ajudes professionals. La segona va destinada a infants sense discapacitat reconeguda, però sí necessitats de suport educatiu, que la família destinarà per a classes de reforç i a l’assistència d’una pràctica esportiva.

La Fundació Torre Saura és una entitat sense afany de lucre amb finalitats benèfiques, que administra el llegat de José María de Olives y de Ponsich, comte de Torre Saura. Entre els seus objectius destaquen atendre a les persones residents a Ciutadella i es Mercadal que no disposen de recursos econòmics i impulsa també aquestes beques en el marc d’un programa que afavoreix la inclusió sociolaboral i familiar de les persones amb discapacitats o necessitats especials.