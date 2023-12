Moltes de les persones que el van poder disfrutar coincidien que aquest cap de setmana Sant Lluís ha viscut un dels millors mercats de Nadal de fa molts anys i de Menorca. El Molí Market, mercat creatiu va conseguir juntar un total de 60 paradetes nadalenques que es van poder visitar una gran varietat de productes artesans i fets a mà per artistes i creatius de Menorca. D’aquests, una vintena són residents a Sant Lluís.

Una selecció molt cuidada amb els millors creatius de l’Illa feta per Abraham Pérez, un professional i expert amb fires i mercats, resident a Sant Lluís i que ha volgut aportar els seus coneixements per treballar conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Lluís per fer-ho possible.

Els més de mil visitants que van passar pel mercat durant els dos dies, van poder gaudir dels de productes de joieria, ceràmica, textil, decoració, així com també una zona gastronómica amb xocolati i vi calent, dolços, embutits, una gran varietat de cafès així com una zona d’entitats. Un mercat innovador on es va fusionar l’art, la música, la dança i la gastronomia en el cor de Sant Lluís.

La resposta positiva de la gent participant, dels visitants i la bona valoració feta per ambdues parts organitzadores, deixen caure que pot ser un mercat que s’instal·li a Sant Lluís els propers nadals, segons exposen els organitzadors.