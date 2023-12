Un any més, a les portes de Nadal, va arribar la Llum de la Pau de Betlem, una flama que es va repartint per tots els indrets, provinent d’un lloc, avui en conflicte bèl·lic, i que tot i les dificultats s’ha fet present. L’acte de repartiment, organitzat per l’Agrupament Escolta Sant Bartomeu de Ferreries, va tenir lloc diumenge capvespre a la parròquia del poble, que es va omplir.

La celebració va començar explicant als presents, el significat de la Llum de la Pau, i el camí que havia fet des de Betlem fins a arribar a Menorca. Na Maria, na Bibi i en Joan entraren la flama que anava dins un fanal, encesa a Múrcia el passat dia 10. El lema de la Llum de la Pau de Betlem, enguany, és «Llum per a il·luminar les nacions», molt apropiat, perquè en aquests moments de guerra entre Israel i Gaza, és més necessari que mai pregar per la pau i ser constructors de pau. Els agrupaments, durant les setmanes anteriors havien preparat unes estrelles de cartolina, on van escriure un desig i que es van anar posant a un panell blau. Les estrelles volen ser la llum que cadascun de noltros portem dintre, igual que la portava Jesús des del seu naixement. El sentit de la Llum de la Pau de Betlem, és el compromís, com a escoltes i com a cristians, de continuar escampant la Llum de Jesús, perquè no s’apagui mai. Es va repartir la Llum, primer a cada agrupament i parròquia, i llavors a tots els presents a la celebració, amb unes espelmes, que cadascú es va en dur a casa seva per, així poder-la repartir a tothom. L’acte acabà amb l’entrega a cada agrupament d’una capsa en forma d’estrella, que dins porta estrelles amb el nom dels escoltes i guies de l’agrupament, perquè cadascú sigui transmissor de pau. L’Agrupació Escolta desitja que «la llum esclati per tot i la pau arribi a tot el món».