La decoració dels hospitals i la resta de centres sanitaris acostuma a ser una mica freda i apagada, amb la qual cosa no contribueix al fet que l’estada dels pacients sigui més suportable i reconfortant. Tanmateix, és un aspecte molt important a tenir en compte, ja que la creació d’un ambient agradable és clau en el procés de millora de la salut dels malalts.

Un arbre de nadal elaborat amb fulles i un estand completen la unitat de Traumatologia | Àrea de Salut de Menorca

Així doncs, amb motiu de l’arribada de Nadal, tant l’Hospital Mateu Orfila com els diversos centres de salut menorquins s’han vestit amb detalls nadalencs per generar una atmosfera més càlida i acollidora per a aquests pacients, a la vegada que pensa en els usuaris puntuals i els professionals que hi fan feina habitualment.

La recepció del Centre de Salut de Ferreries, guanyadora del concurs de decoració | Àrea de Salut de Menorca

Iniciativa

Tot sorgeix arran d’un concurs que es va celebrar per primera vegada l’any passat. L’Àrea de Salut de Menorca, contenta amb els resultats, ha optat per repetir-lo enguany. Al final, l’objectiu no és un altre que humanitzar els espais en unes dates assenyalades que estan marcades per les trobades amb la família i amics, a més de fomentar, per una altra banda, l’esperit de grup i companyonia entre els treballadors.

La unitat de pediatria, amb alguns motius nadalencs | Àrea de Salut de Menorca

Els premiats es van donar a conèixer el passat divendres 15. Per tant, en l’edició del certamen d’aquest any, el Centre de Salut de Ferreries ha estat guardonat amb una panera de productes nadalencs en la categoria d’Atenció Primària per una decoració que porta el títol «Feim equip». Respecte al Hospital Mateu Orfila, les plantes de traumatologia i tocologia-ginecologia-pediatria han estat reconegudes ex aequo per «Mercat de Nadal a Trauma» i «Jengibritis», respectivament. Hi han participat un total de disset equips, dels quals els seus integrants han invertit hores fora de l’horari laboral per dissenyar i elaborar tots els elements decoratius.

Els aspectes que han entrat en joc a l’hora de valorar els decorats han estat l’originalitat; la sostenibilitat, la reutilització i aprofitament de materials; el disseny i l’esforç. El nivell de les decoracions ha estat molt alt i s’han arribat a implicar fins i tot els pacients, tal com és el cas de les unitats de Psiquiatria i Diàlisi.