El Grup de Pessebristes de Maó va inaugurar aquest dilluns al vespre la cinquantadosena edició de l’Exposició de Diorames de Nadal a la Sala d’Exposicions Sant Antoni, situada al carrer s’Arraval de Maó.

Enguany, el grup de pessebristes ha decidit dedicar aquesta edició als camins rurals de Menorca. L’any 2012, la seva temàtica ja va estar centrada en el Camí de Cavalls, raó per la qual no es tracta d’una cosa nova per als pessebristes, que duen des de mitjan setembre preparant aquesta edició.

«Com que cada ajuntament de Menorca ja té aprovat parcial o definitivament el catàleg de camins rurals del seu respectiu municipi, vam pensar que aquesta seria una bona forma de reconèixer tota la feina que s’ha fet», indica Francesc Farràs, president del Grup de Pessebristes de Maó. D’aquesta forma, els visitants podran veure representats el Camí d’en Kane, el de Trepucó, el de Gràcia, el de Sant Joan des Vergers, el de Favàritx, el de Torelló... i així fins a un total de vint camins, ja que cada diorama està dedicat a un en especial. Pràcticament tots estan vinculats a camins de la part de Llevant, pel fet que són els que millor coneixen els membres del grup i cadascun d’aquests diorames està elaborat de forma individual.

Ruta comercial

Des que va esclatar la pandèmia, el Grup de Pessebristes de Maó organitza conjuntament amb Mô Comercial i en col·laboració amb l’Ajuntament de Maó una ruta a través de la qual es poden veure alguns diorames dels anys anteriors.

D’aquesta forma, un total de deu establiments de Maó acullen en els seus expositors un diorama adaptat a les seves característiques. Aquesta iniciativa, que va començar fa tres anys arran de la pandèmia, s’ha mantingut com a complement a la tradicional exposició que aquesta edició estarà disponible per al públic fins al divendres 5 de gener.