La loteria de Nadal torna a generar il·lusió entre els menorquins. Les administracions insulars reconeixen que aquest 2023 és l’any en què més gent s’anima a comprar loteria des que la pandèmia va irrompre al sorteig de l’any 2020. Enguany hi participa més gent, però la despesa mitjana se situa al voltant dels dos dècims per persona, igual que en anys anteriors.

El que tampoc canvia són les presses: la major part de la clientela està aprofitant les darreres hores prèvies al sorteig per fer-se amb aquell dècim tan anhelat. Tanmateix, aquells que n’estiguin cercant amb terminacions acabades en els nombres 7, 5 o 13 ho tindran més que complicat. Pràcticament tots ja s’han venut i els que encara continuen disponibles, prest desapareixeran de les administracions locals per la gran demanda generada.

Perfil dels clients

Encara que la loteria sempre ha estat associada a la gent més gran, la realitat indica que la gent jove s’està animant cada vegada més, però continua sent una gran minoria. «La loteria és més de gent de mitjana edat cap amunt. Es veu algun jove, però són poquets», destaquen.

Així i tot, la venda de loteria de Nadal sempre comença molt abans que arribi l’hivern. Molts turistes aprofiten la seva estada a Menorca per endur-se alguns dècims de loteria. De fet, tots els loters apunten a aquesta com la raó per la qual està sent el millor any respecte a la venda de dècims des de la pandèmia: «Es nota bastant que ha vingut més gent de fora de l’Illa a passar les seves vacances», subratllen. Des de l’administració de Sebastián Sánchez de Ciutadella assenyalen que la mitjana s’aproxima als cinc dècims per visitant.

Després, com és normal, les vendes baixen durant els mesos immediatament posteriors al període estival. Davant aquesta situació, loters com els de l’administració nombre 2 del carrer Bon Aire de Maó lamenten l’absència dels viatgers de l’Imserso: «Sempre ens falta la darrera venda de l’Imserso, que no hi ha manera de què venguin abans de Nadal», expressen. Es tracta d’un perfil de client molt interessant perquè són els que més doblers deixen en aquests punts.

No obstant això, canals de venda com Internet potencien les vendes a la península. «Tenc una clienta de Granada que em demana un dècim cada any», indica l’encarregada de l’administració des Castell.

A la cerca del «Gordo»

Menorca continua intentant rompre la maledicció del «Gordo» al segle XXI sense cap fortuna de moment. El «Gordo» només ha caigut dues vegades a l’Illa. La primera fou el 1935 a Ciutadella i la darrera vegada que el primer premi del sorteig extraordinari de Nadal va caure a l’Illa va ser l’any 1944, quan es van repartir 15 milions de pessetes (90.150 euros) entre els compradors del dècim 33.307, venut a l’estanc de Juan Petrus al municipi d’Alaior. Des de llavors, a Menorca tan sols s’han venut dècims corresponents a cinquens premis.