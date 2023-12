L’equip humà que forma MENORCA «Es Diari» va brindar aquest dimecres pel futur del mitjà i de l’empresa editora, en un acte a la seva seu a Maó. Aquesta copa de Nadal coincideix amb l’activació de la subscripció al diari digital, un procés engegat el 13 de desembre i que obté una resposta molt bona per part dels lectors, tal com va destadar l’editor del diari, Josep Pons Fraga, a la seva intervenció. La presidenta d’Editorial Menorca, Carme Serra, també va destacar la necessitat de la implicació de tothom perquè «Es Diari» mantengui la seva fortalesa com a mitjà de referència a Menorca.

Dos veterans A l’acte, es va agrair el treball de dos membres de l’equip professional d’«Es Diari», que porten 25 anys a l’empresa. Pep Mir, actual redactor en cap, que va començar de becari el 1995, i que ha passat per diferents seccions de la redacció. Ell va comentar que «he intentat aprendre de cada una de les persones que han passat per la redacció». Kike Andreu, com a cap de la impremta, va començar l’any 1990 per substituir en Pito Bonet a muntatge, quan al diari hi havia més feina nocturna que no diürna. Josep Pons també va fer referència a la convocatòria dels premis Protagonistes de la Vida Menorquina, que es lliuraran a la gala de Sant Antoni, que es celebrarà el 13 de gener al Teatre des Born de Ciutadella. L’acte comptà amb la presència del bisbe Gerard Villalonga i dels membres del Consell de d’Administració del diari. Els col·laboradors, a l'acte del vespre | Gemma Andreu Els articulistes comparteixen la diversitat com un valor a protegir Els col·laboradors de les pàgines d’opinió del diari van compartir al vespre un temps de tertúlia a la trobada que s’organitza cada any abans de Nadal. L’editor i el director del diari, Josep Pons Fraga i Josep Bagur, van agrair la seva aportació, que mostra la diversitat d’idees d’un mitjà que vol ser «de tots». Aurora Herráiz i Emili Pons van rebre un reconeixement per la seva aportació durant molts anys amb els articles d’opinió.