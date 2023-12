El Pla de ses Eres des Mercadal, entre el Pont d’Enmig i el Pont de Baix, acull aquest dijous a partir de les 18 hores el primer Betlem vivent de la localitat.

Un total de set cotxeries i vint-i-cinc persones participen en l’organització d’aquest esdeveniment pioner al municipi. I és que aquesta iniciativa sorgeix arran del Club de Jubilats des Mercadal i el seu antic president, Pere Pons. «Feia anys que Pere li donava voltes a aquesta idea, però sempre hi faltava algú que li donés l’empenta», comenta Xisco Florit, l’actual president del club des del passat mes de maig.

«Pere m’ho va recordar fa un parell de mesos i vaig dir ‘venga, ho intentarem’», explica el mateix Xisco, qui s’ha anat animant encara més a mesura que passaven els dies per la «predisposició» i la «il·lusió» que transmet la gent.

Dues sessions

Aquest Betlem vivent, que compta també amb la participació dels mateixos nets dels jubilats, tindrà aquest dijous la seva primera, però no darrera sessió. El pròxim dijous 28 tornaran a repetir l’experiència.

Amb una durada aproximada de dues hores, els visitants podran transportar-se fins a la ciutat de Betlem i el naixement de Jesús. I és que tots els participants porten una vestimenta típica de pastor de l’època a aquesta ciutat que actualment pertany a la regió de Cisjordània. «Hem aprofitat vestimentes que tenien tant l’Ajuntament com la parròquia. A més, alguns han optat per fer-se-la ells mateixos comprant els materials necessaris per a la seva confecció», detalla el president.

A més a més, Xisco Florit confessa que han intentat disfressar a algunes persones amb vestits típics menorquins, però finalment no ha estat possible perquè el nombre de peces de roba disponibles era insuficient.

Escenificació

Així doncs, el Betlem incorporarà una mena de granja, un safareig amb dues dones rentant roba, alguns pagesos també prepararan fogasses i faran sobrassada... Fins i tot, un artesà folrant cadires. I com no podia ser d’una altra manera, el naixement de Jesús.

Per una altra banda, aquesta escenificació estàtica acompanyada d’un fil musical en forma de nadales adquirirà cert caràcter teatral en dos moments. El primer, a partir de les 18.30, i el segon, a les 19.15 hores, quan el personatge de la Verge Maria serà l’encarregat de protagonitzar una representació.