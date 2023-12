Panaderia Can Pedro, en la categoria de originalitat i vistositat, i Papereria Can Migue, en la de sostenibilitat, han guanyat els primers premis del concurs de mostradors de Nadal que l’Ajuntament des Mercadal ha organitzat per a dinamitzar i fomentar el comerç local i l’esperit nadalenc.

La resta de comerços des Mercadal que han estat distingits en aquesta nova edició del concurs de mostradors de Nadal, que ha comptat amb la participació de fins a vint-i-un establiments, són els següents: en originalitat i vistositat, Reset i Carnisseria Can Febrer han quedat en segon lloc i Didal, Floristeria Ikebana i Paulina en tercer lloc. En sostenilitat, Lavandería la Perla i Art Spai han aconseguit el segon lloc, mentre que Dietètica Margarita, Nousetu i Taller Vicent han quedat en tercer lloc.